«Решили удовлетворить требование»: МакSим подала на бывшего мужа в суд из-за дочери

Певица решила заняться не только своим здоровьем, но и семейными делами.

МакSим подала в суд на бывшего мужа, звукорежиссера Алексея Луговцова, из-за старшей дочери Александры. Ребенок был зарегистрирован в квартире отца, певица попросила определить место жительства 12-летней дочери с матерью.

«После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме», — рассказали источники в Жуковском городском суде «СтарХиту».

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Потребует ли МакSим алименты от бывшего мужа — пока не известно.

В законном браке Марина Максимова и Алексей Луговцов так никогда и не состояли. Пара провела торжественную церемонию на Бали, но в России отношения так и не узаконила. Спустя три года родилась их дочь Александра. В 2011 году пара разошлась, а девочка осталась с мамой. Отец не принимал участия в воспитании дочери.

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