«Я его знала всего год»: Ксения Стриж вспомнила, как потеряла ребенка от Алексея Зеленова

По словам радиоведущей, они даже никогда вместе с этим актером не жили.

Радиоведущая Ксения Стриж в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем возлюбленном — актере Алексее Зеленове, — от которого она в свое время потеряла ребенка.

«Тратить время на человека, который занимал даже не кроху моей жизни, а намного меньше, не стоит. Я его знала всего год. Он перевелся к нам из ГИТИСа. А на третьем курсе его уже отчислили. О каких страданиях можно говорить?» Ксения Стриж

По словам Стриж, она испытала облегчение, потому что потеряла на третьем месяце ребенка от Зеленова. «И не только в мужчине дело. А то сейчас у меня было бы семеро по лавкам. Мы с Алексеем даже не жили вместе. Не женаты были. Это второй курс института. Потом он принял постриг. Этого человека уже нет в живых», — заявила Ксения Стриж.

Напомним, что Ксения Стриж — популярная актриса и радиоведущая. Она одна из самых популярных личностей в шоу-бизнесе девяностых годов.

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