«С прискорбием сообщаем»: умер французский модельер Тьерри Мюглер

Умер французский модельер Тьерри Мюглер. Основателю дома моды Mugler совсем недавно исполнилось 73 года.

«С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года», — говорится в сообщении на официальной странице Мюглера в Facebook.

Официальный представитель модельера Жан-Батист Ружо сообщил изданию France-Presse, что сердце модельера остановилось по естественным причинам.

В 1973 году Тьерри создал свою первую коллекцию женской одежды, а в 80-е уже обрел мировую известность. Мюглер перестал быть креативным директором своего дома моды в 2002 году, однако продолжал шить одежду и устраивать показы. В 2009 году модельер стал персональным стилистом Бейонсе, также он одевал Ким Кардашьян и Леди Гагу.

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