«Мама была против, чтобы родился ребенок»: Стриж объяснила, почему распался брак с Минаевым

Как отметила актриса, любимый уехал в Омск, что сгубило их отношения.

Радиоведущая Ксения Стриж в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом неудачном браке с театральным режиссером Игорем Минаевым. Позже он постригся в монахи, получив имя Исидор.

«С первым мужем я познакомилась в театральном. Я на первом курсе училась, а он на четвертом. Мне было всего 18 лет. Мама была резко против, чтобы у нас был ребенок. Говорила: «У тебя такие мучения будут, токсикоз. А когда ребенок вырастет, то слушать тебя не будет». В итоге нашу свадьбу оплачивали родители Игоря». Ксения Стриж

По словам Ксении Стриж, ее мама контролировала каждый шаг Игоря Минаева. «Игоря брали в три театра. Но он был без прописки в Москве. В итоге уехал в Омск. И все у нас рассыпалось. Это же Омск, не какая-нибудь Калуга. Все считали, что это мои родители отправили его в Омск», — заявила Ксения Стриж.

Напомним, что Ксения Стриж и Игорь Минаев были недолго в браке. Общих детей у них на свет не появилось.

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