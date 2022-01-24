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«Как черное пятно»: Ягудин заступился за Тотьмянину, которую раскритиковали в Сети

Семья отдыхает в Дубае.

«Как черное пятно»: Ягудин заступился за Тотьмянину, которую раскритиковали в Сети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с дочками отдыхают в Дубае. Счастливыми моментами они делятся в своих микроблогах. Однако в череде поклонников спортсменов находятся и злопыхатели. Так, накануне Ягудин опубликовал в своем инстаграме семейное фото, на котором Тотьмянина позировала в темном наряде.

«И жена как черное пятно на вашем радостном фоне», — написал один из пользователей Сети.

Алексей Ягудин с семьей
Алексей Ягудин с семьей. Скриншот: instagram.com/alexei.yagudin/

Ягудин молчать не стал и ответил.

«И это написало пустое место с 9 публикациями», — съязвил Ягудин.

Фанаты поддержали спортсмена.

Напомним, Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин вместе более 13 лет. Они воспитывают двух дочек – 12-летнюю Лизу и шестилетнюю Мишель.

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