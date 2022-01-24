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«Он мне в ванной говорил: «Мы никуда не выйдем»: Боня рассказала о жестких нравах Смерфита

Как отметила модель, если ей что-то не нравилось, то она просто молчала несколько дней.

«Он мне в ванной говорил: «Мы никуда не выйдем»: Боня рассказала о жестких нравах Смерфита
Виктория Боня и Александр Смерфит. Фото: Globallookpress.com

Модель Виктория Боня в шоу «Детали» рассказала о жестких нравах своего бывшего возлюбленного — богатого бизнесмена Александра Смерфита.

Виктория Боня и Александр Смерфит с дочкой
Виктория Боня и Александр Смерфит с дочкой. Кадр из шоу «Детали»

«Очень часто семьи распадаются, потому что люди не умеют разговаривать. Когда встретила Александра, отца моей дочери Анджелины, мы переехали жить в Европу.

Мне что-то не нравилось, и я молчала несколько дней. Он по взгляду и по интонации голоса знал, что-то не так. Он мне в ванной говорил: «Мы никуда не выйдем». Меня ломало, бесило, не нравилось, но я научилась разговаривать».

Виктория Боня

Как отметила Боня, надо проговаривать с партнером, что тебе не нравится.

«К примеру, мне не нравится, что ты пять раз пригласила меня в кино, но мы ни разу так и не сходили. А мы включаем гордыню. Делаем неправильные шаги, где все можно было все решить через любовь. Жизнь проста, а мы ее усложняем», — заявила Виктория Боня.

Напомним, что Виктория Боня и бизнесмен из Монако Александр Смерфит были вместе семь лет. При этом официально в брак они так и не вступили.

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