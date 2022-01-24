Прям при муже: фигуристая жена Олега Газманова полностью обнажилась в бассейне под открытым небом

70-летний Олег Газманов увез свою красавицу-жену Марину на Мальдивы. Здесь звездная пара уединилась вдвоем, вдали от суеты и цивилизации. А вот с соцсетями пока не торопится прощаться, оставаясь на связи в течение отпуска.

Минувшим днем Олег и Марина вновь отправились купаться в бассейн под открытым небом. И жена музыканта решила полностью обнажиться для эффектных кадров. Она позировала мужу, стоя спиной, и когда выныривала из воды, было видно — на фигуристой красавице нет ровным счетом ничего.

Отметим, что Марина стала второй законной супругой Олега Газманова. Ей 52 года, но ни внешностью, ни фигурой она давно не соответствует этому возрасту. В браке с музыкантом она стала мамой во второй раз – у них растет дочь Марианна, а в предыдущих отношениях каждый из них вырастил сыновей.

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