«Я еще поживу»: 87-летняя Талызина отпраздновала день рождения в инвалидном кресле на сцене

Звезда вышла перед публикой в Театре Моссовета в постановке «Волки и овцы».

Актриса Валентина Талызина отпраздновала свой 87-й день рождения на сцене Театра Моссовета, сыграв главную роль в постановке «Волки и овцы». На сцене она появилась в инвалидном кресле.

«Заплачу сейчас. Не надо, конечно, зачем. Я очень редко плачу. А, как я говорю в пьесе Островского: «Я еще поживу». Благодарю всех: моих друзей и коллег, которые собрались сегодня и играли для вас». Валентина Талызина

Как отметила Валентина Талызина, она очень волновалась перед спектаклем. По ее словам, ей было очень приятно, что премьера постановки состоялась именно в ее день рождения. Талызина считает, что все актеры справились со своими ролями просто гениально, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Валентина Талызина три года назад перенесла инсульт. Звезда советского кино и одна из самых популярных актрис СССР достаточно долго восстанавливалась.

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