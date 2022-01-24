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«Какая же ты у меня красивая»: Мальков восхитился Макеевой, взобравшейся на коня

Кадром бизнесмен поделился в своем инстаграме.

«Какая же ты у меня красивая»: Мальков восхитился Макеевой, взобравшейся на коня
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan/

В мае этого года Анастасия Макеева и Роман Мальков отметят первую годовщину свадьбы. Бизнесмен-строитель не перестает восхищаться своей звездной женой и засыпает ее комплиментами.

На этот раз он опубликовал в своем инстаграме фото, на котором Анастасия оседлала коня.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Скриншот: instagram.com/malkov_roman_mr2/

«Моя любимая королева Анастасия Макеева. Какая же ты у меня красивая», — написал Мальков.

Напомним, Роман и Анастасия познакомились летом 2020-го на даче у звезды театра. Мальков приехал на заработки из Словении, где у него была жена и четверо детей. После развода старший сын строителя – 17-летний Андрей – перебрался жить к отцу и мачехе в Москву.

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