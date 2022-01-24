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Пока мама на краю света: Виторган показал, как читает сказки перед сном сыну от Собчак

Пятилетний Платон остался дома – мама не взяла его в увлекательное путешествие к пингвинам.

Пока мама на краю света: Виторган показал, как читает сказки перед сном сыну от Собчак
Ксения Собчак с сыном. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана, 5-летний Платон, остался дома – мама не взяла его с собой в поездку по Аргентине, на встречу с пингвинами. Но отец не дает мальчику скучать и развлекает как может, пока родительница на краю света.

Виторган показал, что нашел выход даже из такой ситуации, в которой он не может быть рядом с сынишкой. Он позвонил ему по видеосвязи и прочитал сказку на ночь.

Максим Виторган читает сыну на ночь. Фото: instagram.com/mvitorgan/

«Онлайн чтения перед сном», — написал актер.

Напомним, что с Максимом Виторганом Ксения Собчак была в браке 5 лет. Они развелись в 2019 году и вскоре журналистка вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

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