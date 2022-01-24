«Почти картина маслом»: Галкин запечатлелся в замке у любимого сказочного окна

Одиннадцатый год Максим Галкин с Аллой Пугачевой живут в фамильном замке в деревне Грязь. Телеведущий специально построил его для жены за городом, в живописном месте, чтобы жить вдали от суеты, в окружении впечатляющей природы. А в ясную погоду с башен замка можно даже разглядеть город.

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Сам Галкин просто обожает свои владения. Есть у него и особо любимые уголки в доме, такие как сказочное окно. О нем шоумен рассказывал в микроблоге, и каждый раз при взгляде из него ощущает себя принцем в замке. Накануне он не удержался и снова запечатлелся рядом с круглым окошком в сумерках и со свечой в руке.

«Вечер. Почти картина маслом», — подписал снимок шоумен.

А вот какие уголки замка любимые у Аллы Пугачевой, неизвестно. Примадонна нечастно откровенничает с поклонниками, как это делает ее муж.

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