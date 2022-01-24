«Юлия – любовь»: молодой возлюбленный Барановской показал трогательные кадры

Несколько дней Юлия Барановская провела на Мальдивах в компании нового возлюбленного. Телеведущая крутит роман с 33-летним фотографом Алексеем Сизгановым. При этом трое детей Барановской от Аршавина остались дома.

На курорте влюбленные устраивали фотосессии, где Юлия блистала на фоне сказочных пейзажей. Результатом одной из них Сизганов поделился в своем инстаграме.

«Юлия — любовь», — подписал кадры Алексей Сизганов.

Напомним, ранее стало известно, что это не первое путешествие пары. До отдыха на Мальдивах они побывали на Байкале, а также в Архангельской области.

На Мальдивах пара остановилась на вилле при фешенебельном отеле, стоимость которой составляла порядка 120 тысяч рублей в сутки.

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