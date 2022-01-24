Отрада для маминых глаз: Овечкин с сыновьями от Шубской повеселился на батутах

Хоккеист много времени посвящает своей семье.

Звезда НХЛ Александр Овечкин и младшая дочка актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская счастливы в браке более пяти лет. За это время они дважды стали родителями: у них есть трехлетний первенец Сережа и годовалый сынок Илья.

Все свое свободное от хоккея время Овечкин посвящает жене и детям. В минувшие выходные они вместе отправились в парк развлечений и повеселились на батутах.

Шубская запечатлела трогательное общение отца с малышами. Сначала Овечкин понежничал с младшим Ильей, затем не смог удержаться, чтобы не пообнимать Сережу. Общение отца с сыновьями мама показала в своем микроблоге — вот уж поистине отрада для маминых глаз!

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