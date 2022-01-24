Захотелось внимания: Клава Кока в мини-бикини едва не засветила интимное, когда бесстыдно отодвинула трусики

Певица сняла свой пикантный жест на камеру и запостила в Сеть.

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Хочешь» Клава Кока улетела на Мальдивы. Начало года у певицы выдалось бурным: сначала концерты, затем скандальный отдых в Куршевеле с Ольгой Бузовой с травмами и костылями. После чего — передышка в Испании, и закончилось все релаксом в Индийском океане.

С кем именно отдыхает Клава Кока на острове, неизвестно. Но девушка не торопится покидать онлайн. Она много общается со своей аудиторией, уже успела порадовать кадрами в бикини и продолжает дразнить.

На видео, которым поделилась Клава Кока, она позирует самой себе в крошечном купальнике. И бесстыдно отодвигает маленькие трусики в надежде привлечь как можно больше внимания фолловеров. «5К реакций, и фотки будут!» — подразнила звезда, обещая снимки в бикини.

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