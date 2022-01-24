Некогда скучать: Алина Загитова в дутой куртке и джогерах пустилась в пляс прямо на перроне

Олимпийская чемпионка отправилась на поезде в другой город.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не сидит на месте. На этот раз «Красная балерина» отправилась на поезде в другой город и предложила подписчикам угадать, куда едет.

И в ожидании отправления решила поснимать видео для своих соцсетей – у Загитовой большая аудитория в Instagram, а еще набирает популярность ее аккаунт в TikTok.

Фигуристка в дутом укороченном пуховике и брюках-джогерах пустилась в пляс прямо на перроне. Чтобы не замерзнуть, красотка осталась в шапке с помпоном и митенках. Зажигательное видео подписчики оценили и попросили, чтобы девушка снимала подобных веселых кадров.

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