Мамин помощник: годовалый Арсений Плющенко захотел сам навести порядок, но инвентарь оказался не по размеру

Младший из сыновей Евгения Плющенко и Яны Рудковской, годовалый Арсений, в семье зовется Директором. Но после очередных его «проверок» по дому мама присвоила крохе еще одно прозвище – Золушка.

Рудковская запечатлела, как малыш со шваброй и совком ходит по дому, проверяя чистоту. В како-то момент кроха запутывается в инвентаре и падает.

«Наша Золушка и Директор в одном лице», — подписала мама видео.

В комментариях фолловеры заметили, что малыш даже не заплакал, когда упал. Многих умилила реакция питомца на происшествие – собака подбежала и начала проверять, почему лежит кроха и все ли с ним в порядке.

«Упал и не заплакал – спортивный характер!», «Браво директору, виват Золушке», «А собачка забеспокоилась, когда малыш упал!», «Мамин помощник!», «Настоящий директор! Милое видео», «Яна, так приятно смотреть на вашу семью!», — пишут под видео.

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