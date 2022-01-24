Папино сокровище: Гела Месхи залюбовался дочуркой от Екатерины Климовой, уплетающей пиццу

Звезда экрана не чает души в маленькой наследнице и старается чаще с ней видеться.

Актер Гела Месхи и звезда театра и кино Екатерина Климова были в браке всего четыре года. В 2015 году у них родилась дочка Белла, правда, наличие общего ребенка не повлияло на их решение развестись. Малышке уже шесть лет, и папа просто души не чает в крохе, стараясь видеться с ней как можно чаще.

Месхи поделился новым снимком с подписчиками, на котором запечатлелся с дочуркой. Пока девочка уплетает пиццу, папа старается прочувствовать каждое мгновение рядом с ней. И вот он уже тянется к ней, чтобы оставить отцовский поцелуй на ее виске.

Отметим, что у Месхи, кроме Беллы, детей нет. Зато Климова – четырежды мама: кроме шестилетней дочки, у нее есть взрослая дочь Лиза и двое сыновей-подростков от предыдущих браков.

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