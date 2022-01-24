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Гарику будет не до смеха: новая возлюбленная Харламова в бикини выгнулась на яхте ягодицами вперед

Актриса Катерина Ковальчук в мини-бикини позировала на Кубе по время морской прогулки.

Гарику будет не до смеха: новая возлюбленная Харламова в бикини выгнулась на яхте ягодицами вперед
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Global Look Press

28-летняя девушка Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук, продолжает свой отдых на Кубе. Туда звезда экрана улетела без бойфренда, оставив его дома, в Москве.


Компанию Ковальчук составила подруга, вместе с ней актриса путешествует по острову свободы и позирует ей на фоне местных красот. 

Катерина Ковальчук. Фото: instagram.com/katerinakovalchyk/

Новое фото, которое появилось в аккаунте актрисы, оказалось кадром в бикини. Ковальчук предстала в ярко-розовом купальнике на яхте, оригинально разместившись для снимка: она присела на поручни, выразительно представив свои ягодицы в кадр так, что взгляд первым делом видит их, а уже потом девушку и природу. Интересно, как на это смотрит Харламов?

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