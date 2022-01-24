«Действительно испугалась»: Лидия Федосеева-Шукшина сбежала из дома престарелых

В частном доме престарелых Лидия Федосеева-Шукшина находилась с 19 января. Туда ее привезла дочь Ольга. Актриса выбрала комнату с видом на парк, ей составили индивидуальное меню и комплекс процедур.

А накануне стало известно, что 83-летняя Федосеева-Шукшина ушла из пансионата, пробыв там всего пять дней.

«Она прочитала новость, что Алибасов-младший собирается ее «спасать», и действительно испугалась, ведь он может приехать и спровоцировать скандал. Этот, с позволения сказать, господин не раз обижал Лидию Николаевну, обзывал различными нелестными эпитетами. Есть очень большие сомнения в том, что он может желать ей добра. Только пиар. Поэтому Лидия Николаевна вернулась к своей защитнице Ольге — с ней не страшно. Конечно, было бы неплохо выдержать еще несколько дней карантина, но она приняла решение ехать домой», — рассказала «Комсомольской правде» адвокат семьи Юлия Вербицкая Линник.

Напомним, ранее в этом же пансионате полгода жил Леонид Куравлев, которого в начале января доставили в Коммунарку. Стоимость проживания в частном доме престарелых составляет 7 100 рублей в сутки.

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