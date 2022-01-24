Статный красавец: Жулин показал, каким был в молодости

Александр Жулин – бронзовый призер Олимпийских игр по фигурному катанию – сейчас работает на тренерском поприще. Десять лет назад бывший муж Татьяны Навки вновь нашел свое счастье. Он женился на фигуристке Наталье Михайловой, которая родила ему двух дочек – Екатерину и Елену.

В своем инстаграме он показал, как выглядел в молодости.

«Минута триумфа. И опять на каток, потеть, падать и разбивать колени», — написал Жулин.

Фанаты засыпали его комплиментами.

«Супер! Красавчик! Болеем за вас», — писали пользователи Сети.

больше по теме «Скучаю»: Жулин показал архивное фото своих родителей Снимок спортсмен опубликовал в своем инстаграме.

Напомним, также у Жулина есть старшая дочь Александра, которую родила Татьяна Навка. В этом году ей исполнится 22 года. Девушка живет в США и изредка приезжает в гости к папе и маме.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.