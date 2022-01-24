«Красивый и модный!»: Рудковская показала годовалого кроху от Плющенко в брендовых обновках

Маленькому Арсению Плющенко нет его и полутора лет, но он уже может щегольнуть внушительным люксовым гардеробом. Его знаменитая модница-мама Яна Рудковская с пеленок приучила кроху к изыскам.

На этот раз Арсений получил подарки от своей крестной, модели и дизайнера Натальи Якимчик. Заботливая мама приобрела крохе мягкие игрушки, удобные подушки мировых брендов, а также стильный люксовый комбинезончик, который мальчик тут же примерил.

«Красивый какой и модный в каком комбинезончике!», — не могла налюбоваться мамочка.

Рудковская запечатлела мальчика в обновках. Маленький Арсений прошел по комнате новом комбинезоне и с подушкой подмышкой.

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