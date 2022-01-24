Глазами мужа: красавица-жена Газманова порезвилась в бассейне без купальника

У многих знаменитостей каникулы еще не закончились. Отпраздновав Новый год, чета Газмановых, Олег и Марина, сначала улетела в Сочи, где пару дней покоряла местные горнолыжные трассы, а затем отправилась греться.

Сейчас Олег и Марина Газмановы пребывают на Мальдивах. Уединенный отдых их расслабил, если не сказать даже заставил скучать, – супруги стали часто выходить в прямой эфир в Instagram, постить разные фото и видео с пляжа, в том числе довольно откровенные.

На этот раз Олег Газманов запечатлел, как его красавица-жена резвится в бассейне на фоне океана. На Марине Газмановой не было совершенно ничего, но муза артиста не смутилась, когда он начал снимать, а наоборот, с удовольствием ему позировала.

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