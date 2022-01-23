Мама в купальнике, дочь в сарафане: Анастасия Костенко прокатилась с родительницей на яхте на Мальдивах

Экс-футболист Дмитрий Тарасов и его третья жена Анастасия Костенко отдыхают на Мальдивах вместе со своими тремя детьми.

Компанию большому семейству составили мамы Дмитрия и Анастасия. Поэтому в микроблогах Тарасова и Костенко появляется контент, связанный с их мамами.

Возрастные женщины, уже имеющие по несколько внуков, безо всякого стеснения публично обнажаются и предстают на фото и видео в купальниках.

Анастасия Костенко поделилась совместным кадром с мамой, который был сделан во время прогулки на яхте. Мама модели Виктория позирует в купальнике, а Костенко облачена в сарафан цвета фуксии.

«Мы все взрослеем, год за годом.

Альбом наш — фото в «Инстаграме»:

Друзья, закаты, небосводы

Все реже — фото с милой мамой», — подписала кадр стихами собственного сочинения Анастасия Костенко.

Подписчики жены Дмитрия Тарасова немедленно сделали комплименты двум дамам.

«Не прочитав текста, думала, ваша подруга», «Шикарные барышни», «Мама такая молодая, красивая», «Теперь понятно, откуда такая лучезарная улыбка и стройные красивые ножки. Берегите мам, люди», — высказались в Сети.

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