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Мама в купальнике, дочь в сарафане: Анастасия Костенко прокатилась с родительницей на яхте на Мальдивах

Модель Анастасия Костенко публично призналась в любви близкому человеку.

Мама в купальнике, дочь в сарафане: Анастасия Костенко прокатилась с родительницей на яхте на Мальдивах
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Экс-футболист Дмитрий Тарасов и его третья жена Анастасия Костенко отдыхают на Мальдивах вместе со своими тремя детьми.

Компанию большому семейству составили мамы Дмитрия и Анастасия. Поэтому в микроблогах Тарасова и Костенко появляется контент, связанный с их мамами.

Возрастные женщины, уже имеющие по несколько внуков, безо всякого стеснения публично обнажаются и предстают на фото и видео в купальниках.

Анастасия Костенко поделилась совместным кадром с мамой, который был сделан во время прогулки на яхте. Мама модели Виктория позирует в купальнике, а Костенко облачена в сарафан цвета фуксии.

«Мы все взрослеем, год за годом.
Альбом наш — фото в «Инстаграме»:
Друзья, закаты, небосводы
Все реже — фото с милой мамой», — подписала кадр стихами собственного сочинения Анастасия Костенко.

Подписчики жены Дмитрия Тарасова немедленно сделали комплименты двум дамам.

Анастасия Костенко с мамой
Анастасия Костенко с мамой. Фото: instagram.com/kostenko.94/

«Не прочитав текста, думала, ваша подруга», «Шикарные барышни», «Мама такая молодая, красивая», «Теперь понятно, откуда такая лучезарная улыбка и стройные красивые ножки. Берегите мам, люди», — высказались в Сети.

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