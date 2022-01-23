Вся семья на одном фото: доктор Мясников позировал с женой, сыном и его девушкой по просьбе своей коллеги Малышевой

Телеведущая Елена Малышева пришла в неописуемый восторг, встретив случайно теледоктора Александра Мясникова с семьей в кафе.

Известный теледоктор Елена Малышева рассказала в микроблоге о случайной встрече со своим коллегой, ведущим медицинской программы на канале «Россия», Александром Мясниковым.

Их рандеву, приведшее в восторг ведущую Первого канала Елену Малышеву, состоялось в кафе, куда телезвезда привела свою маму.

Александр Мясников в заведение наведался со всей своей семьей – женой, сыном и его избранницей.

«Совершенно неожиданно встретилась с Александром Леонидовичем Мясниковым, его прекрасной женой Наташей, сыном Леней – Леонидом Александровичем Мясниковым и Лениной чудесной подругой Николеттой. Мы все были очень рады встрече. Москва – большой город и маленький одновременно. Дорогие Мясниковы! Я была очень рада нашей нечаянной встрече! Моя мама была очень рада лично познакомиться с Александром Леонидовичем», — поделилась в микроблоге Елена Малышева.

Две телезвезды и их близкие сделали совместное фото на память. Рассматривая этот снимок, Елена Малышева пришла к выводу, что очень похожа на свою маму, а Леонид Мясников – копия своего отца Александра Мясникова.

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