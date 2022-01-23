Из одежды только прозрачная накидка: Светлана Ходченкова показала идеальные изгибы своего обнаженного тела

Звезда театра и кино Светлана Ходченкова на днях отметила день рождения. Актрисе исполнилось 39 лет.

Новый год своей жизни знаменитость начала на Мальдивах. Светлана Ходченкова бывает на островах с завидной регулярностью.

Этот факт только на руку ее поклонникам. Ведь именно находясь на Мальдивах, Светлана Ходченкова размещает в Instagram роскошные по всем параметрам снимки. Их стилистика, содержание, эстетика всегда вызывают живой отклик у преданных фанатов Светланы Ходченковой.

Актриса обожает позировать обнаженной и делает это с большим чувством меры и вкуса.

На этот раз Светлана Ходченкова предстала на террасе своей виллы на Мальдивах в обнаженном виде. Наготу и самые интимные места своего тела звезда прикрыла полупрозрачной накидкой.

В кадре Светлана Ходченкова вытянулась, чтобы показать рельефы и изгибы тела. Она также расставила ножки, чтобы, вероятно, выглядеть еще более маняще и соблазнительно.

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