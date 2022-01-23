Не удержалась: Екатерина Климова полакомилась тортиком, который для нее испекла мама

Актриса Екатерина Климова дала понять, что и ей присущи слабости, как и обычным людям.

Звезда театра и кино Екатерина Климова многим своим поклонникам кажется инопланетянкой, неземным созданием.

Фанаты Екатерины Климовой восторгаются ее красотой и способностью в зрелые годы оставаться тонкой и звонкой девушкой. И это, на минуточку, при наличии четверых детей.

Всем известно, что Екатерина Климова придерживается принципов правильного питания и регулярно занимается спортом.

Но как выясняется, актриса не всегда держится в строгих рамках и ей, как и всем людям, присущи слабости. Так, Екатерина Климова не смогла устоять перед тортиком, который для нее испекла мама Светлана Климова.

Судя по микроблогу родительницы звезды, ее мама прекрасная хозяйка и обожает готовить выпечку. А подобные блюда для тех, кто следит за фигурой, настоящая «запрешенка».

В сторис микроблога Екатерина Климова показала торт, сделанный руками ее мамы. Один его кусочек к моменту фотографирования уже был уничтожен.

«Спасибо, мама», — поблагодарила Екатерина Климова близкого человека за лакомство и заботу.

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