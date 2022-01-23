«Попа покинула чат»: исхудавшая Дарья Пынзарь напугала отощавшей фигурой в костюме цвета мандаринов

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь объявила о том, что в ближайшее время намерена набрать вес.

Дело в том, что за последнее время Дарья Пынзарь еще сильнее похудела. Все из-за коронавируса, который она подхватила во время отдыха в Дубае.

Дарья Пынзарь показала на видео в сторис микроблога, как она выглядит сейчас. Ведущая «Дома-2» покрутилась перед зеркалом в костюме мандаринового оттенка, который ей стал большим.

Дарья Пынзарь призналась, что удручена своей худобой, поскольку больше нравится себе, когда в теле. В самое ближайшее время Дарья Пынзарь намерена принять меры по набору килограммов.

«Так, пора набирать формы. Не ела около недели почти ничего. Болела «короной». Попа покинула чат. Ну ничего, украинские корни и турецкая еда быстро вернут ее на место», — уверена в успехе Дарья Пынзарь.

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