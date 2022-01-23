«Я его преследую!»: Малышева и Мясников случайно встретились в ресторане на фоне пандемии

23 января в одном из ресторанов Москвы абсолютно случайно произошла грандиозная встреча: два самых известных теледоктора страны Елена Малышева и Александр Мясников привели свои семейные кланы в одно заведение в Петровском пассаже.
60-летняя Малышева привела покушать свою пожилую маму, а там оказался 68-летний Мясников со своей женой Натальей, сыном Леонидом и его девушкой. Радости телеперсон не было предела. Елена Васильевна даже сняла совместное видео с коллегой для Instagram. Оба не смогли удержать от шуток про пандемию и самоизоляцию.
«Вот они мы — сладкая парочка! Как говорится, ходим по ресторанам?» — сказала Малышева.
«Не говорите. Ведем разнузданный образ жизни», — иронично прокомментировал Мясников.
«Он шутит, он шутит. Он слишком смел, я не такая».
«Но удивительно, что я второй раз за этот год вышел в город — один раз был в прошлом январе, и вот сейчас, — и такая встреча!»
«Я его преследую!»
Малышева добавила, что ее мама была очень рада познакомиться с Александром Леонидовичем. Телеврачи поболтали о своих родных и пришли к выводу, что каждому из нас повезло с семьей, в которой он родился.
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