«Удивительный пример духовной силы»: Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила о смерти близкого человека

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась своей скорбью с поклонниками.

Бывшая жена ныне покойного артиста и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась скорбной новостью со своей аудиторией в Instagram.

Она сообщила, что ушел из жизни ее любимый педагог Тарас Мельник — украинский музыковед, один из создателей фестиваля украинской современной музыки «Червона рута».

В микроблоге Виталина Цымбалюк-Романовская разместила снимок покойного педагога, поблагодарив его за все, что он сделал для своих учеников.

«Спасибо, Тарас Васильевич, за ваши блестящие лекции, за невероятной красоты украинскую речь, которая, как прекрасная музыка, навсегда будет звучать в памяти. Спасибо за удивительный пример духовной силы и верности человеческим идеалам», — написала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.