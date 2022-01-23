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«Удивительный пример духовной силы»: Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила о смерти близкого человека

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась своей скорбью с поклонниками.

«Удивительный пример духовной силы»: Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила о смерти близкого человека
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya/

Бывшая жена ныне покойного артиста и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась скорбной новостью со своей аудиторией в Instagram.

Она сообщила, что ушел из жизни ее любимый педагог Тарас Мельник — украинский музыковед, один из создателей фестиваля украинской современной музыки «Червона рута».

В микроблоге Виталина Цымбалюк-Романовская разместила снимок покойного педагога, поблагодарив его за все, что он сделал для своих учеников.

Виталина Цымбалюк-Романовская скорбит о смерти своего педагога
Виталина Цымбалюк-Романовская скорбит о смерти своего педагога. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya/

«Спасибо, Тарас Васильевич, за ваши блестящие лекции, за невероятной красоты украинскую речь, которая, как прекрасная музыка, навсегда будет звучать в памяти. Спасибо за удивительный пример духовной силы и верности человеческим идеалам», — написала Виталина Цымбалюк-Романовская.

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