После расставания с Эммой Робертс Гаррет Хедлунд арестован за пьянство в общественном месте

У актера уже были проблемы с законом из-за пристрастия к алкоголю.

После новости о расставании голливудских актеров Гаррета Хедлунда и Эммы Робертс, молодой человек попал в неприятную историю.

Вечером 22 января его арестовали в округе Франклин штата Теннеси за пьянство в общественном месте. Об этом сообщает издание TMZ, отмечая, что сумма выхода под залог составила 2100 долларов, но актер ее не оплатил.

Журналисты напомнили, что в январе 2020 года якобы пьяный Хедлунд попал в ДТП, врезавшись в машину, где находилась женщина с тремя детьми. Тогда актер не стал оспаривать обвинения в нетрезвой езде. Он получил 3 года условно, но такое наказание предусматривает, что подсудимый не должен иметь проблем с законом в течение всего срока. Поэтому нынешний инцидент может обернуться для 37-летнего Гаррета реальными проблемами.

Напомним, в 2019 года актер начал встречаться с коллегой по цеху Эммой Робертс. В конце 2020-го у них родился сын Роудс. А несколько дней назад стало известно, что пара рассталась. Уж не по этому ли поводу Хедлунд переборщил с градусом?

Добавим, что актер снимался в таких кассовых фильмах, как «Троя» (2004), «Эрагон» (2006), «Трон: Наследие» (2010) и ряде других.

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