«Безупречная, великолепная, удивительная»: обнаженная Ходченкова восхитила, прикрыв идеальное тело прозрачной накидкой

Актриса Светлана Ходченкова на днях отметила свое 39-летие. Эту красивую дату Светлана Ходченкова встречала на Мальдивах, которые просто обожает.

В райском месте у звезды театра и кино гораздо больше поводов обнажиться, чтобы продемонстрировать всем свои совершенные формы.

Светлана Ходченкова поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала полностью обнаженной.

Нагое тело актриса прикрыла кружевной полупрозрачной накидкой.

Снимок произвел фурор в Сети. Подписчики Светланы Ходченковой в восторге от ее форм, они сделали массу комплиментов актрисе.

«Огонь — что фигура, что тело», «Безупречная, великолепная, удивительная», «Шикарная… Любим вас», «Богиня», — высказались в Сети.

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