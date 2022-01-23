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«Не смогу себя контролировать»: Белла Хадид призналась, что страдала алкоголизмом

Американская модель любила распивать спиртные напитки на частых вечеринках.

«Не смогу себя контролировать»: Белла Хадид призналась, что страдала алкоголизмом
Белла Хадид. Фото: Instagram.com/bellahadid

Недавно сестра Джиджи Хадид –Белла Хадид – представила собственный бренд безалкогольных напитков Kin Euphorics. Примечательно, что знаменитость созналась в алкогольной зависимости.

Белла рассказала, что избавилась от вредной привычки. Хотя раньше модель не отказывала себе в спиртных напитках, особенно на вечеринках. 

«Было время, когда я действительно пила очень много. Я обожала алкоголь, и дошло до того, что я начала отменять вечеринки с друзьями, зная, что не смогу себя контролировать», – призналась Хадид в Instyle.

Белла Хадид. Фото: Instagram.com/bellahadid
Белла Хадид представляет новый безалкогольный напиток. Фото: Instagram.com/bellahadid

«Я больше не испытываю потребности в алкоголе, потому что знаю, как буду себя чувствовать в три ночи, когда проснусь в состоянии тревоги и начну вспоминать, что я сказала кому-то пять лет назад после окончания старшей школы. В сущности, алкоголь не приносит ничего, кроме боли и стресса, а удовольствие от него мимолетно», – отметила Хадид.

 

Напомним, ранее Белла Хадид заявила, что уже два года не пользуется услугами стилиста.

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