Пока Ольга на Красной Поляне: бывшая свекровь Бузовой поманила сочным телом в бикини на Мальдивах

Экс-футболист Дмитрий Тарасов показал, как выглядит его мама во время отдыха.

Бывший футболист Дмитрий Тарасов с третьей женой Анастасией Костенко, тремя детьми, мамой и тещей отдыхает в эти дни на Мальдивах.

В сторис микроблога он поделился видео, на котором запечатлено, как Дмитрий Тарасов потчевал все свое семейство кокосовым соком.

Он подносил напиток теще, жене, детям и своей маме, постоянно приговаривая, какой он прекрасный, зять, муж, отец и сын.

В кадрах в это время по очереди мелькают объекты его угощений.

На своей маме Ольге Александровне Дмитрий Тарасов задержал камеру подольше. Родительница экс-футболиста и бабушка четверых внуков смело позировала в бикини, демонстрируя свое сочное и женственное тело.

Напомним, Ольга Александровна – бывшая свекровь Ольги Бузовой. Теледива была очень дружна с мамой Дмитрия Тарасова. Они довольно часто проводили время вдвоем, когда Бузова и Тарасов были еще в браке.

Ольга Бузова вместе со свекровью ходила в театр, рестораны и на шопинг и называла ее своей лучшей подругой. Сейчас они не общаются.

Ольга Бузова в эти дни находится в Сочи, в поселке Красная Поляна, где вместе со своими друзьями отмечала 36-й день рождения.

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