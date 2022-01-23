«Поставил мне диагноз»: Курбан Омаров резко высказался в адрес Айзы-Лилуны Ай

Экс-избранник Ксении Бородиной не дал себя в обиду.

После того, как Айза Долматова или Айза-Лилуна Ай нелестно отозвалась о бывшем муже Ксении Бородиной, Курбан Омаров посмеялся над новым именем бизнесвумен.

Экс-возлюбленный ведущей проекта «Дом-2» намекнул на психическое расстройство Айзы. Курбан считает, что бывшая жена Гуфа не имеет права давать ему жизненные советы и оценку его действиям.

Айза прокомментировала громкий развод Омарова и Бородиной. Айза-Лилуна показала, что находится на стороне Бородиной:

«Хотя там человеку нужен специалист. Большие проблемы, к сожалению. Детей жаль».

А Курбан не стал молчать. Омаров посмеялся над тем, что Айза меняет паспорт уже не в первый раз. Бизнесмен считает, что телеведущая делает это от своих психических расстройств.

«Лилуна Ай. Однажды человек, который меня не знает, ни разу не видел и даже не говорил со мной, поставил мне диагноз», – ответил Курбан телеведущей в личном микроблоге..

Напомним, ранее Айза Долматова сменила имя и фамилию. Теперь знаменитость зовет себя Айзой-Лилуной Ай.

«Жизнь одна! Кайфую. Теперь я настоящая Баба Луна», – заявляла в своем микроблоге телеведущая.

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