«Ах, каким красавчиком стал!»: Свиридова предстала на балете с 18-летним сыном от манекенщика

59-летняя Алена Свиридова появилась в Большом театре на балете «Драгоценности» в сопровождении младшего сына 18-летнего Григория.

«Чистая радость и восхищение! Большой — forever!» — написала про представление в личном блоге певица

Звезда призналась, что очень редко публикует снимки в Instagram, поскольку не очень понимает, что от нее ждет публика. И разместила редкое фото с наследником. Фолловеры Алены Свиридовой были восхищены повзрослевшим сыном, который появился в отношениях знаменитости с манекенщиком и бизнесменом Дмитрием Мирошниченко.

Григорий решил пойти по стопам мамы и стать артистом, он всерьез увлечен музыкой, поэтому такие выходы в свет для него – большая радость.

«Ах, каким красавчиком стал!», «Боже, какой сын красавец!», «Ой-ой, какой мужчина вырос», «У вас очень милый и интеллигентный сын, Алена, почаще нам его показывайте», — написали люди в Сети.

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