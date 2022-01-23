«Денег под кроватью я не видела»: домработница Градского рассказала о жизни в доме певца

По словам Елены, за 15 лет она ни разу не была в отпуске.

Домработница музыканта Александра Градского Елена в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как трудилась в доме певца.

«Я работала у Градского с 2006 года помощником по хозяйству. Занималась уборкой квартиры. На мне была стирка и глажка. Мы каждый день с Градским общались. Он был очень требовательным человеком». Домработница Александра Градского

Как отметила Елена, с женой у музыканта были замечательные отношения. «Все жили дружно. Градский был главный в семье. Он создавал такие прекрасные условия каждому. Он всем родным деньги давал. Все отдыхали за его счет. А вот я не была в отпуске 15 лет. Отпуск только за свой счет он мог дать. Я выбирала работу. Суббота и воскресенье были выходными днями. Денег под кроватью я не видела. В доме был сейф. Какая-то наличность была. Он был прижимистый мужчина. Моя зарплата была на уровне 50 тысяч рублей в месяц», — заявила Елена.

Напомним, что несколько дней назад вдову Александра Градского Марину Коташенко ограбили. Преступникам удалось вынести из ее дома сто миллионов рублей. Ведется поиск злоумышленников.

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