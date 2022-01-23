И спортивная, и элегантная: Климова зашла в кафе с подругой в нежно-фиалковом костюме с кроссовками

Екатерина Климова появляется на светских мероприятиях в образах безупречной леди – в вечерних платьях женственного кроя и туфлях на шпильке.

Однако в обыденной жизни актриса предпочитает удобную одежду и динамичный стиль. Следуя модному сейчас фэшн-принципу единства и борьбы противоположностей, она нередко примеряет деловые наряды со спортивными аксессуарами.

В личном блоге она опубликовала фото с актрисой Ольгой Филипповой, запечатлевшись с ней в кафе. Знаменитость была облачена в деловой брючный комплект с жакетом нежного фиалкового оттенка и кроссовками.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!