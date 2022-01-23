Можно анатомию изучать: полураздетая Ходченкова повисла вниз головой, подчеркнув лентами ягодицы идеальной формы

Актриса Светлана Ходченкова занялась аэройгой во время каникул на Мальдивах.

Звезде театра и кино, актрисе Светлане Ходченковой на днях исполнилось 39 лет. Свой день рождения знаменитость улетела отмечать на Мальдивы.

Судя по всему, в свой праздник, как и обычно, Светлана Ходченкова придерживалась строгого режима. Именно он помогает ей достигать совершенства форм и линий фигуры.

В Москве Светлана Ходченкова регулярно ходит в спортзал, ее настоящая любовь – это пилон.

На Мальдивах же Светлана Ходченкова занимается аэройгой. В сторис микроблога актриса поделилась снимком, который был сделан во время занятий. Светлана Ходченкова позирует на открытом воздухе на фоне океана.

В кадре она предстала повисшей вниз головой на голубых лентах. Они перемотаны так, что выгодно подчеркивают фигуру Светланы Ходченковой и ее ягодицы. По рельефной фигуре вполне можно изучать анатомию.

Для занятия Светлана Ходченкова надела минимум одежды. На звезде легинсы и кроп-топ красного оттенка.

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