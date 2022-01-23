«Занятие выходного дня»: Волочкова отмерила шпагатом расстояние между диванами в домашнем театре

Балерина предстала в роскошной обстановке своего дома.

Анастасия Волочкова не сильно радовала фолловеров своими шпагатами во время отпуска с возлюбленным Сергеем на Мальдивах – балерине явно было чем заняться там и без растяжки.

А вот по приезде в Москву, артистка взялась за свою фирменную позу. В личном блоге звезда порадовала подписчиков новым шпагатом в своем роскошном домашнем театре.

Волочкова запечатлелась в лазуревом монокини на фоне фресок, шикарной хрустальной люстры, золотых виньеток и резной мебели, обитой белоснежной кожей.

Кстати, поза у Анастасии Получилась весьма интересной – словно она измеряет расстояние между диванами своими ногами.

«Занятие выходного дня в домашнем театре», — подписала обнародованный кадр Анастасия Волочкова.

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