31-летний Кокорин с ехидством объяснил связь с 15-летней Худяковой

Футболист Александр Кокорин накануне был замечен в соцсетях 15-летней Тони Худяковой, дочери известного клипмейкера Павла Худякова. Спортсмен проявлял активность, комментируя свежее фото школьницы, чем вызвал гнев со стороны пользователей Сети.

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Один из фолловеров пожелал Кокорину переключиться на семью вместо того чтобы писать сообщения Худяковой. Футболист молниеносно ответил на непрошеный совет.

«Я тинэйджер», — с ехидством написал он.

К жаркому обсуждению подключилась и сама Тоня Худякова. Девушка поддержала слова Кокорина, с иронией написав, что Александру на самом деле 19 лет.

Напомним, в конце прошлого года гражданская жена Кокорина, Дарья Валитова, заявила о расставании с футболистом. У пары есть общий сын Майкл. Мальчишка родился в 2017 году.