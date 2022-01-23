«Я бы тоже разыграл не меньший спектакль за сто миллионов рублей»: Шаляпин – о вдове Градского

Как отметил музыкант, он не верит в ограбление Марины Коташенко.

Певец Прохор Шаляпин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что не верит в историю ограбления вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко.

«Я не знал, что Градский предпочитает наличные. Он просто любит деньги. Я бы тоже разыграл не меньший спектакль за сто миллионов рублей. У меня сомнение в правдивости этой истории. Как это все подает вдова. Она просто не хочет делить наследство ни с кем. Но это как версия. Я деньги в банке храню». Прохор Шаляпин

Как отметила присутствующая в студии певица Маргарита Суханкина, она не верит, что у Марины Коташенко в доме была такая огромная сумма. «Расходы у нее колоссальные. Вряд ли такая сумма была накоплена, сколько бы человек не зарабатывал», — заметила Суханкина.

Напомним, что несколько дней назад Марину Коташенко ограбили. Преступникам удалось вынести из ее дома сто миллионов рублей.

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