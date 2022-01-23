«Он жутко храпит»: Слава объяснила, почему живет отдельно от избранника

Артистка часто видится с отцом своей младшей дочери, но ночует у себя в доме.

Исполнительница Слава призналась, что не хочет жить в одном доме с бизнесменом Анатолием Данилицким.

Артистка пыталась делить жилье с возлюбленным, однако Слава не справилась с бытовыми моментами в жизни с Данилицким.

«Мы живем в разных квартирах. Началось все с того, что он жутко храпит, просто страшно. Сначала мы стали жить в разных комнатах, потом я уезжала, и как-то так получилось. Мы каждый день видимся, но спит он дома, так спокойно. Он уже взрослый парень, ему нужно отдыхать от нас!», – рассказала певица в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

К слову, Слава познакомилась с бизнесменом Анатолием Данилицким более 18 лет назад. И до сих пор артистка не выходит замуж за близкого друга. У Славы даже родилась дочь от Данилицкого. Девочка носит фамилию певицы.

Напомним, ранее певица Слава рассказала, почему не хочет выходить замуж за своего возлюбленного.

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