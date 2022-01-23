Умер актер сериалов «Моя прекрасная няня» и «Люба, дети и завод» Расми Джабраилов

Вечером 22 января умер заслуженный артист РСФСР, актер Театра Маяковского Расми Джабраилов. Звезда сцены и кино скончался после продолжительной болезни в возрасте 89 лет.

«Актер с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных. Такие разные герои в исполнении Расми Джабраилова были объединены одной общей чертой – в каждом из них, вне зависимости от обстоятельств, всегда было что-то человечное, живое и светлое», — говорится в некрологе на сайте театра.

За свою карьеру Джабраилов был не только актером, но и театральным режиссером. До «Маяковки» он долго служил в Театре на Таганке. Велик и его вклад в кино. Артист снялся почти в 80 картинах, среди которых «Белый рояль» (1968), «Драма из старинной жизни» (1971), «Почти смешная история» (1977), «Короли и капуста» (1978), «Восьмое чудо света» (1981) и Одиссея капитана Блада (1991). Также он засветился в сериалах «Марш Турецкого», «Моя прекрасная няня» и «Люба, дети и завод».

Коллеги актера сообщают, что Расми Халидович играл на сцене до последних своих дней.

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