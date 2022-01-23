«Какие там 30 тысяч!»: Дана Борисова потратила огромную сумму на подарки для близких

Артистка признается, что старается экономить. Однако это не всегда удается.

Телеведущая Дана Борисова рассказала, сколько тратит в месяц.

Для комфортной жизни Борисовой необходимо 300 тысяч рублей. А самая скромная сумма, на которую жила знаменитость в последнее время – 150 тысяч рублей.

«Помню, мне в начале месяца позвонили журналисты и спросили: «Дана, сколько вы планируете потратить на подарки? Я возьми да и скажи: «30 тысяч». Какие там 30 тысяч! Двести улетело в раз! Плюс ко мне еще мама прилетела — на широкую ногу пожили с ней. А так я стараюсь жить тысяч на триста в месяц. Самое скромное — 150 тысяч».

«На питание мы с дочкой, если честно, не очень много денег тратим. Потому что у нас железное правильно с Полинкой: ночевать в холодильнике у нас ничего не должно. Мы все продукты съедаем в течение дня — специально мало покупаем. Но продукты у нас качественные, поэтому недешевые», – заявила Дана в разговоре с sobesednik.ru.

Напомним, ранее Мария Малиновская рассказала, как угрожала Дане Борисовой.

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