Прижалась нежно: Сабуров появился на прогулке со своей женой-метиской в модной балаклаве

Комик Нурлан Сабуров появился на прогулке со своей женой Дианой Сабуровой, которая нежно прижималась к нему. Артист и его возлюбленная постарались хорошенько утеплиться в холода.

Нурлану для этого пришлось поверх шапки и маски накидывать капюшон от худи, а его избраннице хватило одной модной балаклавы, чтобы чувствовать себя комфортно в мороз. Не случайно для этой зимы подшлемники рекомендовала к носке Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Ведущая замечала, что этот головной убор не только трендовый и стильный, но и очень практичный.

Отметим, что Нурлан Сабуров познакомил публику со своей женой через свои стендапы, в которых восхищался ее экзотической красотой. Диана является метиской, сочетав в себе казахскую и немецкую крови.

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