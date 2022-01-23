«Самые вкусные»: Кристина Асмус показала блинчики от дочери Гарика Харламова

Исполнительница главной роли в фильме «Текст» Кристина Асмус поделилась своим удивлением от кулинарных стараний дочери Анастасии. Знаменитость разместила в личном микроблоге ролик с блинами.

Именно блины приготовила дочь артиста Гарика Харламова.

«Анастасия Игоревна блины решила сегодня испечь. Причем она даже по тесту не советуется. Все сама. Я даже не прикасалась ни к чему. Только чай заварила», – призналась Асмус.

Кристине очень понравились блинчики от дочки. Теперь актриса хочет попробовать итальянскую кухню в исполнении шеф-повара Анастасии Игоревны.

«Самые вкусные блины на свете. Я впервые их приготовила лет в 15, Настя – в пять. Сейчас ей восемь. Надеюсь, скоро начнет уже равиоли и пасту с морепродуктами готовить», – помечтала актриса.

Напомним, ранее Кристина Асмус с дочерью Анастасией Харламовой отметила Новый год на самой высокой точке Дубая.

Для новогодней ночи Асмус выбрала платье трендового ярко-розового цвета. А ее наследница появилась в белоснежном наряде.

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