«Самые вкусные»: Кристина Асмус показала блинчики от дочери Гарика Харламова

Исполнительница главной роли в фильме «Текст» Кристина Асмус поделилась своим удивлением от кулинарных стараний дочери Анастасии. Знаменитость разместила в личном микроблоге ролик с блинами.
Именно блины приготовила дочь артиста Гарика Харламова.
«Анастасия Игоревна блины решила сегодня испечь. Причем она даже по тесту не советуется. Все сама. Я даже не прикасалась ни к чему. Только чай заварила», – призналась Асмус.
Кристине очень понравились блинчики от дочки. Теперь актриса хочет попробовать итальянскую кухню в исполнении шеф-повара Анастасии Игоревны.
«Самые вкусные блины на свете. Я впервые их приготовила лет в 15, Настя – в пять. Сейчас ей восемь. Надеюсь, скоро начнет уже равиоли и пасту с морепродуктами готовить», – помечтала актриса.
Напомним, ранее Кристина Асмус с дочерью Анастасией Харламовой отметила Новый год на самой высокой точке Дубая.
Для новогодней ночи Асмус выбрала платье трендового ярко-розового цвета. А ее наследница появилась в белоснежном наряде.
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