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«Напились, наелись»: 68-летняя Татьяна Кравченко интимно прильнула к молодому актеру на вечеринке

Звезда «Сватов» отметилась на дне рождения артистки Софьи Куцерубовой.

«Напились, наелись»: 68-летняя Татьяна Кравченко интимно прильнула к молодому актеру на вечеринке
Татьяна Кравченко. Фото: Global look press

68-летняя Татьяна Кравченко отметилась на кулураной театральной вечеринке, организованной в честь дня рождения актрисы Софьи Куцерубовой.

«У нашей Софьи на дне рождения собрались, напились, наелись, напелись… Главное записали в студии звукозаписи песни… для гвоздя сезона. Будет исполнение песни «Золушка», ранее песенку исполняла национальный символ Франции Катрин Денев», — написал в личном блоге друг Татьяны Кравченко Стас Садальский.

И опубликовал фотографию с посиделок, на которой Татьяна Кравченко неожиданно интимно прильнула к молодому артисту Сергею Радченко.

Татьяна Кравченко на вечеринке. Фото: instagram.com/stassadal/

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