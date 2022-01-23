«Напились, наелись»: 68-летняя Татьяна Кравченко интимно прильнула к молодому актеру на вечеринке

68-летняя Татьяна Кравченко отметилась на кулураной театральной вечеринке, организованной в честь дня рождения актрисы Софьи Куцерубовой.

«У нашей Софьи на дне рождения собрались, напились, наелись, напелись… Главное записали в студии звукозаписи песни… для гвоздя сезона. Будет исполнение песни «Золушка», ранее песенку исполняла национальный символ Франции Катрин Денев», — написал в личном блоге друг Татьяны Кравченко Стас Садальский.

И опубликовал фотографию с посиделок, на которой Татьяна Кравченко неожиданно интимно прильнула к молодому артисту Сергею Радченко.

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