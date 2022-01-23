«Уф, груди-то как распластала»: Кошкина эротично окунула свои «буйки» в водицу, плескаясь на Мальдивах

Яна Кошкина улетела отдыхать на Мальдивы с друзьями и своей сестрой Ренатой. И, если в прошлый визит на острова артистку в основном фотографировал ее импозантный папа, то теперь красоту юмористки фиксировала она.

«К своим 35 годам моя сестра Рената вдруг научилась неожиданно круто фотографировать. Ну скажите, что круто? Она стесняется, но количество лайков под моими (своими) фото смотрит. Порадуем ее? P.S. Я вот тоже мечтаю какой-то дар в себе открыть, но он пока категорически против», — подписала снимок Яна Кошкина.

Кадр, сделанный сестрой, действительно имел успех у публики. Фолловеры заметили, что бюст звезды выглядит на нем особенно сочно.

«Уфь, груди-то как распластала», «Такую девушку плохо не сфоткаешь», «А грудь как топорщится!», «Ваш дар на лице и на теле!» — написали в комментариях пользователи Сети.

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