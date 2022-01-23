«Султанский стриптиз?»: Мерве Болугур в бюстгальтере запрыгнула на барную стойку

Темпераментная и «горячая» Мерве Болугур, будучи «жгучей» брюнеткой, то и дело эпатирует поклонников своими «султанскими проделками» на публике. На этот раз актриса из турецкого сериала «Великолепный век» запрыгнула на барную стойку, сексапильно закинув ногу на ногу.

Партнерша Энгина Озтюрка сверкнула своими «сочными» прелестями в бюстгальтере, утянув «гром»-бедра тесными лосинами. Изюминкой образа стали сапожки на шпильке.

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«Если бы первая вошла в гарем султана Сулеймана еще до Хюррем, то Махидевран бы просто лишилась сна!!», «Султанский стриптиз?», «Такую бы и султан возжелал», «Как шехзаде Селим такое мог допустить??», «Щелкнула Хюррем по носу??», «В гареме так ягодицами-поди не крутила», «Во дает! Османский стыд», «Хюррем бы в обморок упала от такой невестки», «И это Нурбану султан??», «Сулейман бы не устоял, отбил у шехзаде фаворитку», — пишут фолловеры.

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