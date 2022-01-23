«Ты уже большая»: Анна Плетнева поздравила красавицу-дочь с 19-летием

Варвара, как и мама, стала чувственной и женственной.

Среди последних публикаций личного микроблога певицы Анны Плетневой появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала преображение старшей дочери Варвары. Таким способом Анна поздравила наследницу с днем рождения.

Первой дочери артистке уже 19. Девушка не боится откровенных фотосессий и сексуальных нарядов. Варвара поняла, что она уже взрослая и может копировать смелые образы знаменитой мамы.

Плетнева не запрещает дочери выставлять фотографии полуобнаженного тела. При этом исполнительница подчеркивает, что для нее взрослая Варя всегда будет малышкой:

«Моя любовь! Варя! Сегодня твой день рождения. И хоть ты уже большая, для меня ты навсегда моя маленькая детка, которая перевернула мое сознание и показала, что такое любовь! Хочу, чтобы ты была самой счастливой! Люблю тебя всегда!», – обратилась к своей дочери Анна.

Напомним, ранее Анна Плетнева рассказала, как познакомилась со своим мужем. Знаменитость считает, что это было, как в сказке. Ради любимого Анне пришлось покинуть группу «Лицей».

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